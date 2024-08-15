美CPI趨緩 為聯準會9月啟動降息循環鋪路

美國7月通膨連續第四個月趨緩，將年初時通膨竄升的陰影一掃而空，也為聯準會（Fed）9月啟動降息循環鋪路。分析師預期Fed下月可望降息1碼（0.25個百分點），但不至於一口氣降2碼。

勞工部勞動統計局（BLS）14日公布，美國7月消費者物價指數（CPI）年增率2.9%，比6月下滑0.1個百分點，略低於經濟學家預期的3.0%，且是2021年3月來首次降到3%以下。

美CPI走勢

至於與6月相比上升0.2%，與預期相符，主要反映住宅相關開銷增加。能源價格指數7月持平，一改之前連兩個月下跌走勢。機票、服飾和二手車相關成本降低，也協助壓抑整體通膨率。

剔除食物與能源的核心CPI月升0.2%，符合預期；核心CPI年增率也如預期從6月的3.3%降至3.2%，是2021年初以來最低。

最新數據使Fed成功制伏物價壓力的希望增濃。隨著美國經濟緩緩降溫，通膨也大致下滑，加上就業市場走軟，各界普遍預期Fed下月開始調降利率，但降幅大小仍取決於日後出爐的數據。Fed決策官員訂於9月中旬集會，市場普遍預期屆時可望啟動2020年3月來首次降息。

CPI報告發布後，美債殖利率攀升，對政策敏感的美國2年期公債殖利率一度躍升6個基點至3.99%。交易員認為，CPI數據溫和，Fed下月降息2碼機率降低，除非就業市場進一步顯露疲態，就另當別論。

高盛資產管理公司多元固定收益主管羅斯納說，7月CPI「為9月降息1碼排除路障，但未完全關上降息2碼之門」。

市場關切焦點已從通膨轉向衰退顧慮。月初公布的7月非農就業報告比預期弱，尤其失業率從6月的4.1%躍上4.3%，大幅高於年初時的3.7%，加深經濟陷入下沉漩渦的疑慮-失業率攀升恐壓抑消費者需求，促進企業擴大裁員，形成惡性循環。

Fed肩負物價穩定和就業最大化的雙重職責，隨著通膨控制下來，當務之急變成預防經濟走疲。Fed偏好的通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數-已從兩年前的7.1%峰頂回落，6月降到2.5%，與2%目標相去不遠。