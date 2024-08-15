市場看好Fed降息幅度超越ECB 歐元匯價衝今年新高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

歐元兌美元的匯價正邁向今年來高點，原因是市場預期聯準會（Fed）未來數月的降息幅度將大於歐洲央行（ECB），儘管歐元區經濟表現不如美國。

彭博資訊報導，歐元14日盤中一度勁升0.45%至1.1042美元，是今年元月2日以來最強勁水準。美元在美國7月消費者物價指數（CPI）出爐後走軟是一大因素，但貨幣市場預期，Fed今年將降息100多個基點，對ECB的降息預期則為70個基點。儘管ECB已在6月降息1碼，交易員認為Fed可能有更激進降息的風險。

ING外匯策略師派索爾說，這是歐元長期升值趨勢開端，「在利率差距縮小與風險情緒趨穩下，我們認為，歐元近將升向1.12美元」。

歐盟統計局14日公布，歐元區第2季國內生產毛額（GDP）季比成長0.3%，年比成長0.6%，與第一次公布的數據一致，是2023年第1季之後表現最強勁，但歐元區經濟近來不斷發出令人沮喪的信號，最新數據顯示，企業在第2季放緩招聘，上季歐元區的就業僅成長0.2%，同期產值也只增加0.3%。

近期歐元區經濟已浮現慘淡跡象，儘管工資上漲消費者仍不願消費，民間產業的活動也陷入停滯，德國對景氣的信心也大幅滑落。

Fed 歐元區

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