通膨趨緩 美CPI增幅低於3%

美國七月核心通膨年增率連續第四個月趨緩，將年初時通膨竄升的陰影一掃而空，也為聯準會（Ｆｅｄ）九月啟動降息循環鋪路。分析師預期聯準會下月可望降息一碼（○點二五個百分點），但不至於一口氣降兩碼。

美國勞工部勞動統計局（ＢＬＳ）十四日公布，美國七月消費者物價指數（ＣＰＩ）月升百分之○點二，與預期相符，主要反映住宅相關開銷增加。能源價格指數七月持平，一改之前連兩個月下跌走勢。機票、服飾和二手車相關成本降低，也協助壓抑整體通膨率。

整體ＣＰＩ年增率百分之二點九，比六月下滑○點一個百分點，略低於經濟學家預期的百分之三點○，且是二○二一年三月來首次降到百分之三以下。剔除食物與能源的核心ＣＰＩ月升百分之○點二，符合預期；核心ＣＰＩ年增率也如預期從六月的百分之三點三降至百分之三點二，是二○二一年初以來最低。

最新數據使聯準會成功制伏物價壓力的希望增濃。隨著美國經濟緩緩降溫，通膨也大致下滑，加上就業市場走軟，各界普遍預期聯準會下月開始調降利率，但降幅大小仍取決於日後出爐的數據。聯準會決策官員訂於九月中旬集會，市場普遍預期屆時可望啟動二○二○年三月來首次降息。

ＣＰＩ報告發布後，美股四大指數早盤漲跌互見，道瓊以外的三大指數都呈現下跌走勢，美債殖利率攀升，對政策敏感的美國二年期公債殖利率一度躍升六個基點至百分之三點九九。交易員認為，ＣＰＩ數據溫和，聯準會下月降息兩碼機率降低，除非就業市場進一步顯露疲態，就另當別論。

高盛資產管理公司多元固定收益主管羅斯納說，七月ＣＰＩ「為九月降息一碼排除路障，但也未完全關上降息兩碼之門」。

市場關切焦點已從通膨轉向衰退疑慮。月初公布的七月非農就業報告比預期弱，尤其失業率從六月的百分之四點一躍上百分之四點三，大幅高於年初時的百分之三點七，加深經濟陷入下沉漩渦的疑慮，因為失業率攀升恐壓抑消費者需求，促進企業擴大裁員，形成惡性循環。

聯準會肩負物價穩定和就業最大化的雙重職責，隨著通膨控制下來，當務之急變成預防經濟走疲。聯準會偏好的通膨指標個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數，已從兩年前的百分之七點一峰頂回落，六月降到百分之二點五，與百分之二目標相去不遠。