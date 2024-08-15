美司法部擬要Google分拆

彭博引述知情人士報導，法院在具有里程碑意義的裁決認定Google壟斷線上搜尋市場後，美國司法部如今考慮予以分拆，其中一個做法是Android作業系統和Google的網路瀏覽器Chrome兩部門分家。

若真是如此，這將是美國政府20年前推動微軟分家未果後，首度以非法壟斷為由，設法分拆一家公司。上回成功將一家公司分拆的案例，當屬1980年代的電信巨擘AT&T。但司法部任何行動都要獲得承審法官梅塔（Amit Mehta）批准才能實行。

知情人士透露，較不嚴厲的選項有：迫使Google和競爭對手分享更多數據，並採取措施防止Google在人工智慧（AI）產品領域獲得不公平的優勢。

無論採取何種手段，美國政府可能會尋求禁止Google簽署排他性合約，這也正是向Google提出告訴的核心。知情人士透露，如果司法部推動分拆，最有可能分拆的部門是Android作業系統和網路瀏覽器Chrome，另也考慮強制Google出售AdWords銷售文字廣告的平台。

知情人士另指出，司法部的律師持續諮詢被Google影響的公司，在他們討論中提到，Google在搜尋領域的主導地位，成為發展AI技術的優勢，令人憂心。