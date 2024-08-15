英特爾出清安謀持股 套現近1.5億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

申報文件顯示，英特爾上季賣出安謀（Arm Holdings）的118萬股持股，套現約1.47億美元。此時正值該公司削減人員和開支以扭轉業務頹勢。

英特爾13日提交的最新13-F報告顯示，三個月前持有的118萬股安謀已出清。按照安謀在4~6月的平均股價124.34美元，此次售股為英特爾籌到大約1.47億美元的資金。

英特爾努力要在曾占有主導地位的晶片產業重新站穩腳步。本月初繳出56年來最差財報，導致股價下跌近三分之一。該公司正裁減1.5萬個職位，並暫停配發股息，以重回正軌。雖然出售安謀可能為英特爾帶來業外收益，但這段期間的股權投資仍寫下1.2億美元的淨虧損。

安謀是家專門把晶片設計和藍圖授權給半導體業者的公司。2016年，日本軟體銀行將安謀買下，將其私有化。去年，軟銀又釋出安謀的部分股權，讓後者再度上市，成為2023年最大規模IPO案。自重新上市之來，安謀股價已較發行價51美元大漲146%，7月更一度攀上186.46美元的高峰。

半導體 安謀 職位

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