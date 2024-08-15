瑞銀Q2淨利逾11億美元 比預期倍增

瑞銀集團（UBS）第2季淨利遠優於分析師預期，得力於與瑞士信貸（Credit Suisse）完成整合後，財富管理流入的客戶資金強勁，以及投資銀行部門營收成長，幫助支持執行長安思傑要返還資本給股東的努力。瑞銀與瑞信在5月正式完成法律上合併。

瑞銀14日公布，上季集團淨利為11.36億美元，比分析師預期的5.28億美元高出一倍多。營收119億美元，亦優於市場預期的115.5億美元。

關鍵的財富管理部門上季湧入強勁的客戶資金潮，單季淨新增的資產高達270億美元；該部門營收成長15%至60.53億美元，主因為整合了瑞信。

上季投資銀行部門營收也成長38%至28.03億美元。瑞銀的投銀部門業績，也和更廣大的整體趨勢若合符節。像是德意志銀行看到為交易、股債提供諮詢的業務營收倍增，涵蓋業務更廣的投銀部門營收則增加10%；摩根大通（JPMorgan Chase、簡稱小摩）從投銀部門獲得的手續費更激增50%。

整體而言，強勁的資本市場活動，部分抵銷了淨利息收入的拖累。瑞銀先前示警，淨利息收入的業務將較為疲弱，主要是放款和存款下滑，加上瑞士較低的利率所致。

執行長安思傑表示，上半年財報反映瑞銀完成與瑞信的收購後的「顯著進展」，「我們現在進入整併後的下一個階段，將是要進一步實現節約成本、資本、資金、租稅效益等的關鍵」。他也說：「我們正在擴大市占，特別是在美國，這些結果充分被廣大市場接受，只會是時間的問題。」

對於展望，瑞銀認為「正面的投資人信心」延伸到第3季，客戶交易動能延續，而美國大選、地緣政治緊張預期將在今年下半年為市場帶來更多波動。