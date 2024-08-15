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零食業史上最大收購案！360億美元 瑪氏併品客母公司

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
生產M&M's、士力架等巧克力的瑪氏（Mars），將以近360億美元，收購品客洋芋片等零食品牌的母公司Kellanova，締造零食業史上最大收購案。 （路透）
生產M&M's、士力架等巧克力的瑪氏（Mars），將以近360億美元，收購品客洋芋片等零食品牌的母公司Kellanova，締造零食業史上最大收購案。 （路透）

生產M&M's、士力架等巧克力的瑪氏（Mars），已敲定以近360億美元，收購品客洋芋片等零食品牌的母公司Kellanova，為今年來規模數一數二大的併購案，也締造零食業史上最大收購案。

兩公司14日發布聲明指出，瑪氏將以每股83.50美元的現金買下Kellanova，較後者8月2日（傳出雙方洽談收購消息前的最後一個交易日）收盤價溢價33％。

Kellanova 14日美股早盤應聲大漲超過7%。

這樁收購案還須獲得Kellanova股東的同意，以及監管的批准。預計會在2025年上半年完成交易。此後，Kellanova將成為瑪氏Snacking業務的一份子；該部門的負責人是全球總裁克拉克（Andrew Clarke）。

法律專家告訴路透，這起交易案預計不會面臨太多反壟斷的阻礙，因為這兩家公司重疊的產品有限。

Kellanova旗下所有品牌、資產、營運單位，包含其零食品牌，麥片和麵食的產品組合，北美廠的食品和冷凍早餐商品，都涵蓋在這筆交易的內容裡面。

隨著消費者開始在萬物皆漲下縮減支出、勒緊褲腰帶，零食產業持續受銷量下滑、成長放緩的影響。相關業者紛紛透過創新發想、拓展新市場來提振銷售。

Kellanova目前在美國消費支出放緩之下應對有方，不僅最近財報優於預期，還上修全年銷售預測。Kellanova是去年在家樂氏（Kellogg）分拆早餐穀物和零食業務後而成立的公司，繼承家樂氏的股票代碼。

瑪氏則是未上市公司、也是家族企業，旗下除了M&M's及士力架巧克力之外，還包括Skittles彩虹糖以及2017年投資77億美元買下的寵物食品事業VCA。

瑪氏願意為Kellanova支付這種價碼，顯示大型食品公司願意砸錢擴大他們的零食產品陣容。

對瑪氏來說，此舉也能讓旗下偏重巧克力的產品陣容多元化，藉此降低依賴今年來價格節節上漲的可可豆。Kellanova也能幫助瑪氏擴大國際市場。

瑪氏執行長韋洛（Poul Weihrauch）表示：「我們有很大的機會進一步發展適合未來的長久零食業務。」

瑪氏過去幾年持續透過購併來壯大自身。自2020年以來，這家未上市的美國企業收購了Kind的北美業務、Nature's Bakery和生產果乾巧克力零食的Trü Frü。目前全集團年營收超過500億美元，員工逾15萬人。

品牌 巧克力 零食

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