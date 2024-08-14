CPI報佳音但美股怎麼漲不動？分析師解釋可能有2原因

美國7月消費者物價指數（CPI）年增率降到3%以下，是2021年3月來首見，強化聯準會（Fed）9月啟動降息的展望。照理說，這是大好消息，但美國股市和債市14日初步反映冷淡。

美股三大指數14日盤初漲跌互見，道瓊工業指數小漲0.1%，標普500和那斯達克綜合指數反而各跌0.1%和0.5%，與前幾個月CPI報告發布後的市況相比，顯得相對冷淡。

美股前市因PPI大漲 反應過了

MarketWatch報導，Natixis投資組合策略師梅爾森的解讀是，14日早盤市場反應平靜，一大因素是13日生產者物價指數（PPI）報告發布後，美股已經大漲，對通膨減緩、Fed下月可望降息的展望反應過了。

大致與預期相符的7月CPI報告發布後，聯邦資金期貨交易員對9月Fed一口氣降息2碼（0.25個百分點）的預期降低，根據芝商所FedWatch，下月降息2碼的機率降到41.5%，比13日的53%和一周前的69%陡降；預估9月降息1碼的機率則升至58.5%。

LPL金融公司首席經濟學家羅奇說，Fed決策官員可能把7月CPI視為對美國經濟「大致良好」。他說：「隨著通膨減速，Fed降利率就有正當性，並且維持整體政策的限制性。除非全球經濟遭遇另一波震撼，否則Fed 9月極可能降息0.25個百分點。降息0.5個百分點的或然率仍高，因為投資人對最近的發展仍有點忐忑。」

趁CPI報告利多釋出而減碼

一些分析師指出，投資人似乎趁有利的CPI數據發布時減碼股票，是見消息證實後賣出的操作手法。

Janney Montgomery Scott分析師萬卓布斯基表示，美股市況雖然仍顯得「超賣」，但尚未見到任何訊號足以推翻或抵銷8月初展開的「修正周期」。他仍預期美股「短線走勢將劇烈顛簸」。