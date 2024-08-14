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美國通膨再放緩至逾3年低點 為Fed展開降息掃除障礙

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國今天公布的7月消費者物價指數（CPI）再度放緩，來到3年多以來的低點，也成為40年來最嚴重物價飆漲緩解的最新跡象，為聯邦準備理事會（Fed）9月展開降息鋪路。美聯社資料照
美國今天公布的7月消費者物價指數（CPI）再度放緩，來到3年多以來的低點，也成為40年來最嚴重物價飆漲緩解的最新跡象，為聯邦準備理事會（Fed）9月展開降息鋪路。美聯社資料照

美國今天公布的7月消費者物價指數（CPI）再度放緩，來到3年多以來的低點，也成為40年來最嚴重物價飆漲緩解的最新跡象，為聯邦準備理事會（Fed）9月展開降息鋪路。

美聯社報導，美國勞工部今天公布7月CPI較6月微幅增加0.2%。6月是CPI月增幅出現4年來首度滑降。

美國7月CPI和去年同期相比增加2.9%，較6月年增幅3%略降，也創下2021年3月以來最低的年增幅。

美國政府表示，上月的整體增幅反映出租金和住房成本攀升。然而根據即時數據，這種趨勢正逐漸減緩。

連月降溫的通膨讓3年前被飆升物價嚇到的美國消費者可以鬆口氣。2年前通膨一度攀升至9.1%，創下40年來高點。

在代表共和黨逐鹿白宮的前總統川普（DonaldTrump）抨擊拜登政府的能源政策是導致物價飆漲的禍首後，通膨成為美國2024總統大選的焦點。

而將代表民主黨競選總統大位的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）10日表示，她近期將端出「能讓物價穩定，同時強化整體經濟」的新提案。

扣除波動較大的食品和能源價格後的7月核心CPI，較上月攀升0.2%，比6月的月增幅0.1%攀升。

7月核心CPI年增3.2%，低於6月的3.3%，創下2021年4月以來最低。核心CPI往往被視為針對未來通膨走向更準確的判讀依據，因此是經濟學家密切關注的數據。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾表示，Fed將在有更多證據顯示通膨放緩後，才會展開降息。市場經濟學家普遍預測，聯準會首次降息的時間點將落在9月中旬。

CPI Fed 美國 聯準會 通膨

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