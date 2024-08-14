俄羅斯再祭汽油出口禁令至年底 以維持國內市場「穩定」
俄羅斯政府今天宣布將重祭石油出口禁令至年底，俾以在價格大幅上漲後，維持國內燃料市場「穩定」。
俄羅斯政府發表聲明宣布，「9月1日起至12月31日實施汽油出口管制」。
政府表示，這項措施目的在「持續的需求旺季和煉油廠歲修計畫期間」維持物價穩定。
俄羅斯今年3月宣布祭出6個月的汽油出口禁令，但在5至7月期間，以國內市場飽和為由而暫停。
俄羅斯政府表示，這項新禁令不會影響該國和白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和亞美尼亞等歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）成員之間的協議。
儘管石油蘊藏豐富，俄羅斯去年也曾宣布類似柴、汽油出口禁令，主要由於汽油價格衝擊原本因遭制裁，導致盧布貶值影響的俄羅斯購買力。
根據官方數據，俄羅斯2023年汽油產量4390萬噸。
隨著莫斯科拚經濟以利持續在烏克蘭軍事攻勢，來自石油和天然氣的營收仍為俄國的主要收入。
近月來，烏軍鎖定俄國燃料槽發動無人機攻擊，意圖切斷俄軍金脈。
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