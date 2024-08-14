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美國7月CPI年增2.9% 創2021年3月以來最低升幅
美國勞工部今天公布的數據顯示，美國7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，這個數字低於經濟學家預測的3%，也是自2021年3月以來首度低於3%。
「紐約時報」（The New York Times）報導，勞工部的報告也指出，美國7月CPI月增0.2%。另外，剔除食品和能源等波動項目的7月核心CPI年增3.2%、月增0.2%。
根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal），經濟學家原本預測7月CPI將較去年同期上升3%。
紐時報導，現任總統拜登（Joe Biden）與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）幾乎肯定會大肆慶祝這項里程碑。最新數據似乎也保住聯邦準備理事會（Fed）下月降息的希望。
美國6月CPI比去年同期上升3%，略低於分析師預估的3.1%和5月的3.3%。
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