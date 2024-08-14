市場看好Fed降息幅度超越ECB 歐元逼近今年高點
歐元兌美元的匯價正邁向今年來高點，原因是市場預期聯準會（Fed）未來數月的降息幅度將大於歐洲央行（ECB）。
彭博資訊報導，歐元14日盤中一度勁升0.3%至1.1029美元，升抵今年元月2日以來最強勁水準，市場正靜待美國的通膨數據，為Fed可能在下月放寬貨幣政策提供更多線索。
貨幣市場目前預期，Fed將在12月前降息100多個基點，相當於4碼以上，至於ECB同期的降息預期則為70個基點。儘管ECB已在6月降息1碼（25個基點），交易員認為Fed可能有更激進降息的風險，可望在9月一口氣降2碼（50個基點）。
ING外匯策略師派索爾說，這是歐元長期升值趨勢的開端，「在利率差距縮小與風險情緒趨穩下，我們認為，歐元近期將升向1.12美元」。
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