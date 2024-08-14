遭判非法壟斷搜尋引擎市場 傳美國考慮下重拳強制分拆Google

Alphabet旗下的Google於一週前遭法官判定非法壟斷網路搜尋引擎市場。彭博（Bloomberg News）今天報導，美國司法部正考慮包括分拆這家科技巨擘在內的選項。

路透社報導，總部位在美國加州的Google公司股價在盤後交易中下跌1.4%。

上週出爐的判決裁定Google違反反壟斷法，因其斥資數十億美元成為全球預設搜尋引擎，構成非法壟斷。這項判決被視為聯邦當局挑戰科技巨頭市場主導地位的首勝。

彭博報導引述知情人士表示，司法部的其他選項還包括迫使Google與競爭者分享數據、採取措施防止Google在人工智慧（AI）產品中獲得不公平優勢等，但分拆其安卓（Android）作業系統是司法部律師最常討論的補救辦法之一。

官員也考慮試圖強迫Google出售廣告搜尋業務AdWords或分拆其網頁瀏覽器Chrome。

聯邦反壟斷監管機構過去4年已對臉書（Facebook）母公司Meta Platforms、亞馬遜公司（Amazon.comInc.）和蘋果公司（Apple）提起告訴，主張它們以非法手段維持壟斷地位。

也曾被盯上的微軟公司（Microsoft）當時遭控強迫Windows作業系統用戶使用它的網頁瀏覽器InternetExplorer，於2004年與司法部達成和解。

Alphabet與司法部尚未回覆路透社置評請求。