美通膨數據低於預估「升高降息預期」 除香港、上海外亞股多續漲
美國7月生產者物價指數增幅低於預期，升高市場對美國聯邦準備理事會（Fed）下月降息的預期心理，亞洲股市今天漲多跌少。
美國最新公布的生產者物價指數（PPI）讓投資人將5日的股災拋諸腦後，並把目光轉向今天稍後將公布的消費者物價指數（CPI）和明天將公布的零售銷售數據。
澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）說：「聯準會展開寬鬆循環在即的情況下，關鍵的美國數據成了目光焦點，市場樂見美國CPI出爐前公布的美國7月PPI比預期疲軟。」
不過，亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）強調，他仍希望看到更多正面的數據，才能安心贊成降息，但他說，他可能「在年底前」準備好。
前一天的華爾街股市在那斯達克指數大漲超過2%的帶動下大幅收高。亞洲股市今天大多接棒續漲。
東京、雪梨、首爾、新加坡、馬尼拉、威靈頓股市收漲。香港和上海股市則收跌。
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