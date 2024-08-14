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勘比美國經濟縮影！「股神」巴菲特執掌波克夏 最新財報透露何種端倪？

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司事業包山包海，每年股東大會都像一場產品博覽會。 路透
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司事業包山包海，每年股東大會都像一場產品博覽會。 路透

「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌波克夏公司的事業包山包海，範圍從鐵路、房地產仲介、汽車經銷商，到營建公司、服飾品牌和食品經銷商。因此，有時會被認為是美國廣大經濟的縮影。該公司的最新財報顯示，美國今年的消費者狀況比一兩年前要好。

Business Insider報導，波克夏本月發布的第2季財報顯示，在去年營收獲利雙雙銳減後，該公司許多與消費者相關事業都已恢復成長，包括鐵路事業、房仲事業、消費性和建築產品製造業和批發業。

其中比較奇怪的是零售子部門，上季營收下滑4.5%，稅前獲利更大跌23%。波克夏表示，「這反映了因銷售減少和營業支出增加而變得挑戰的商業環境」。

但儘管零售部門面臨磨難，波克夏上季整體營業利益仍增長15%至116億美元，因為包括保險在內許多其他事業都呈現獲利。

報導指出，波克夏的鐵路、房地產、製造和經銷業所展現出的強勁，對美國經濟而言是正面訊號，尤其鑒於這其中許多部門去年同期都遭遇下滑之苦。

在過去三年內，美國消費者一直面臨著高通膨率的打擊，以及利率的快速走升，導致食品、燃料和房屋等必需品價格上漲，以及他們每月要付的房貸、車貸、卡債和期待債務變高。

這兩項連續打擊已迫使許多美國民眾動用存款、背負更多債務、減少每月儲蓄，和抑制支出。

這所造成的風險是需求可能萎縮過多，導致企業開始裁員，以及經濟衰退到來。如果企業獲利也因此下滑，導致投資人開始看衰股市，並轉向押注政府公債等安全資產，也可能需擔心股市因此崩盤。

當然，波克夏再怎麼說，也只是美國經濟的一小部分，但該公司許多與消費者相關部門的狀況良好，或許能讓人對美國的整體狀況稍微安心。

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