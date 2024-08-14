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越南辣椒出口台灣「7個月銷37噸」 與去年同期相比成長640%

中央社／ 河內14日專電
越南胡椒協會（VPA）數據顯示，越南在7個月內向台灣出口了37噸的辣椒，與去年同期的5噸相較成長了640%。路透資料照
越南胡椒協會（VPA）數據顯示，越南在7個月內向台灣出口了37噸的辣椒，與去年同期的5噸相較成長了640%。路透資料照

越南胡椒協會（VPA）數據顯示，越南在7個月內向台灣出口了37噸的辣椒，與去年同期的5噸相較成長了640%。

越南民智報（Dan Tri）報導，越南胡椒協會（VPA）數據顯示，越南在7個月內共計出口8023噸辣椒、年增3.5%。其中，亞洲購買最多越南辣椒，越南7個月內向亞洲地區出口7727噸辣椒、年增2.1%。

中國是越南辣椒最大消費國，越南7個月內向中國出口6834噸辣椒、占越南辣椒出口總額的85.2%。寮國是越南辣椒第2大市場，同期消費越南辣椒810噸、占越南辣椒出口總額的10%。

值得注意的是，越南辣椒在一些市場大有斬獲，尤其是台灣，7個月內的消費量從2023年同期的5噸增至37噸、成長640%。

越南胡椒協會資料顯示，越南多個省市都有種辣椒，總種植面積達6萬8100公頃，年產約10萬噸乾辣椒。放眼全球，印度是乾辣椒最大生產國與出口國，依序為越南、中國與印尼

印尼 印度 越南 辣椒

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