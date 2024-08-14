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與必和必拓集團勞資談判破局 智利全球最大銅礦場罷工

中央社／ 智利首都聖地牙哥14日綜合外電報導
位於智利北部的埃斯孔迪達銅礦每年開採銅產量占全球約5%。從電線到充電電池，銅可被用於製造許多商品。圖為智利埃斯孔迪達銅礦舉行的儀式上。路透
位於智利北部的埃斯孔迪達銅礦每年開採銅產量占全球約5%。從電線到充電電池，銅可被用於製造許多商品。圖為智利埃斯孔迪達銅礦舉行的儀式上。路透

與澳洲能源巨擘必和必拓集團（BHP）薪資談判破局後，位在智利的全球最大銅礦場工人們發起罷工，為銅礦市場蒙上不確定陰影。

法新社報導，位於智利北部的埃斯孔迪達銅礦（Escondida）每年開採銅產量占全球約5%。從電線到充電電池，銅可被用於製造許多商品。

分析家指出，全球銅礦供過於求，現有庫存應能為罷工造成的衝擊提供緩衝，不過若產量下降超過一或兩週，恐將開始造成影響。

這座大型露天礦場的主要股東、總部位於澳洲的必和必拓集團表示，非工會員工將啟動應急措施，礦場會繼續在縮減規模的情況下營運。

2017年埃斯孔迪達礦場罷工長達44天，生產停擺，導致必和必拓集團損失7.4億美元，智利年經濟產出減少1.3%。

必和必拓 智利 罷工

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