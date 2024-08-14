左踢特斯拉、右打比亞迪！極氪宣稱推出全球充電速度最快的電池

中國大陸汽車製造商極氪表示，旗下新款電動車電池的充電速度，比任何同業都快，業界領頭羊特斯拉與比亞迪都不是對手。

BBC報導，極氪說，這款升級後的電池，若透過自家的超快速充電站充電，從10%充到80%電量僅需10.5分鐘。相較下，特斯拉Model 3充到可行駛282公里的電量，則耗時15分鐘。

極氪的新款電池，將首度配置在下周上市的2025年款007轎車。該公司也說，新款電池在寒冷天氣展現出良好效能，在氣溫降到攝氏零下10度時，從10%充到80%電量需時不到半小時。

顧問業者Sino Auto Insights執行董事涂樂說：「特斯拉的充電技術在業界已並非首屈一指，已喪失領先位置一段時間。」「極氪的大膽宣言相當可信，更重要的是，就算它不是業界充電最快的電池，充電速度名列前茅也是一大進步。」

駐中國汽車產業評論員倫福德說，大陸的競爭十分激烈，比亞迪等廠牌著重銷量；極氪、理想、蔚來則聚焦於盡可能增進充電體驗。而極氪的母公司吉利汽車，是垂直整合程度非常高的企業，他們有資源這麼做。