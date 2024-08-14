岸田文雄宣布不尋求連任 巿場、政治分析家反應一次看

日本首相岸田文雄宣布9月將卸任。他因政治醜聞而籠罩陰霾的3年任期將告終，新首相得致力因應物價持續上漲的衝擊。路透社整理巿場和政治分析家的反應如下：

●瑞穗證券（Mizuho Securities）駐東京首席策略師大森翔央輝（Omori Shoki）

大森翔央輝初步認為：「政治不確定一點也不好，岸田先生甚至不參選。這對巿場的影響在於，日本政局將變得像霧裡看花，不管誰接任自民黨總裁，內閣組合都將非常不確定，因此政策方向仍在未定之天。總而言之，考量到外資關注度和巨額資金進出巿場，風險資產所受衝擊很可能最大，尤其股票。」

「岸田首相推動新制小額投資非課稅制度（NewNISA），現在自己卻抽身。日圓走勢將端視外部因素，尤其美元波動情況和聯邦準備理事會（Fed）。」

●日本政治專家、美國譚普大學（TempleUniversity）助理教授庫切克（Michael Cucek）

庫切克指出：「他早就『來日無多』多時，當選連任絕對講不通，這種態勢確立已久。社會上對岸田的不滿與自民黨跟舊統一教糾纏不清有關，這在（前首相）安倍晉三遇刺後顯而易見。另外還有收賄弊案，以及日圓貶破頭，增添通膨壓力。」

●日本上智大學政治學教授中野晃一（Koichi Nakano）

中野晃一說：「我早就預期岸田無力再選已久，而那基本上與統計數字有關。執政3年的他已經超過自民黨籍首相的平均任期，但是他距離可以喊話說『因為我夠特別，得再讓我幹下去』差得可遠。所以情勢對他而言極為不利。」

●野村綜合研究所（Nomura Research Institute）執行經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）

木內登英表示：「岸田政府先是偏向分配措施，引發巿場疑慮，後來轉向諸如資產所得倍增計畫等擴張性政策，深獲巿場好評。然而，他的政府最近推動諸如減稅等目標不明的政策，讓人產生政策焦點不連貫的印象。」

●最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太（Kenta Izumi）

泉健太說：「舊統一教、政治獻金和對抗通膨等議題讓他頭痛多時，可是問題至今未解。」

●美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）

易曼紐說：「在岸田文雄首相堅定不移領導之下，日本和美國已經為這個聯盟的關係開創新紀元。」