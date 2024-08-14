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財管客戶錢潮湧入！瑞銀Q2淨利11.36億美元 比市場預期高逾一倍

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
瑞銀集團（UBS Group）上季淨利是市場預期的兩倍。 路透
瑞銀集團（UBS Group）上季淨利是市場預期的兩倍。 路透

瑞銀集團（UBS Group）第2季淨利遠優於分析師預期，得力於與瑞士信貸（Credit Suisse）完成整合後，財富管理流入的客戶資金強勁，以及投資銀行部門營收成長，幫助支持執行長安思傑要返還資本給股東的努力。瑞銀與瑞信在5月正式完成法律上合併。

瑞銀今（14）日公布，上季集團淨利為11.36億美元，比分析師預期的5.28億元高出一倍多。營收119億美元，亦優於市場預期的115.5億美元。

關鍵的財富管理部門上季湧入強勁的客戶資金潮，單季淨新增的資高達270億美元；該部門營收成長15%至60.53億美元，主因為整合了瑞信。上季投資銀行部門營收也成長38%至28.03億美元。

上季財管

執行長安思傑表示，上半年財報反映瑞銀完成與瑞信的收購後的「顯著進展」，「我們現在進入整併後的下一個階段，將是要進一步實現節約成本、資本、資金、租稅效益等的關鍵」。

對於展望，瑞銀說，「正面的投資人信心」延伸到第3季，客戶交易動能延續，而美國大選、地緣政治緊張預期將在今年下半年為市場帶來更多波動。

瑞銀買下瑞信一年後，獲利能力正邁向合併前的水準，並計劃在2026年前買回約20億美元的庫藏股，但瑞士即將實施更嚴格的監管，包括多達250億美元的額外資本要求，引發瑞銀能否維持相同派息水準的疑慮。瑞銀則說：「我們繼續朝2024年買回多達10億美元庫藏股的目標前進。」

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