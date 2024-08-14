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今年來最大交易！瑪氏將宣布以290億美元併購Kellanova

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Kellanova是去年在家樂氏（Kellogg）2023年分拆早餐穀物和零食業務後另立的公司。路透
Kellanova是去年在家樂氏（Kellogg）2023年分拆早餐穀物和零食業務後另立的公司。路透

據知情人士透露，事業橫跨糖果、食品和寵物照護的瑪氏（Mars）已達成協議，將以超過290億美元的價碼收購品客洋芋片（Pringles）和穀物食品製造商Kellanova，這將是今年規模數一數二的併購交易。

瑪氏以生產M&M's、Snickers和Skittles等甜食知名，金融時報和路透引述知情人士報導，這家未上市的美國企業集團計劃以每股83.50美元的價碼收購Kellanova，預定周三上午在紐約公布這筆全現金交易。消息人士並透露，瑪氏將承接60億美元的淨債務。

路透本月初率先報導瑪氏洽購 Kellanova，股價一度飆漲，開出的價碼仍遠高Kellanova 周二收盤價74.5美元。

金融時報指出，瑪氏願意支付這種價碼在消費產品業中頗不尋常，況且在健康意識高漲之下，Kellanova已不再受到消費者青睞 。

Kellanova目前為止在美國消費支出放緩之下應對有方，不僅最近財報優於預期，還上修全年銷售預測。Kellanova是去年在家樂氏（Kellogg）2023年分拆早餐穀物和零食業務後另立的公司，且繼承家樂氏的股號。

Mars是全球數一數二的家族企業，年營收超過500億美元，員工逾15萬。這項併購案可能面臨監管的障礙。

併購 寵物 糖果 美國 零食

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