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南韓檢測購物平台Shein和Temu商品 含毒物質超標遭政府下架

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
Shein、Temu和全球速賣通總計144件產品受檢，結果3家公司的多件產品都不符合法定標準。路透資料照
Shein、Temu和全球速賣通總計144件產品受檢，結果3家公司的多件產品都不符合法定標準。路透資料照

南韓有關當局今天表示，對一些全球最受歡迎的線上購物公司所銷售的涼鞋、女性配件等商品進行檢測，發現內含有毒物質，有時較可接受水準高出數百倍。

法新社報導，Shein、Temu和「全球速賣通」（AliExpress）等大陸電商近年來在世界各地銷售火紅，以極低價格提供大量的時尚服裝和配件。

爆炸性成長導致歐洲聯盟（EU）和南韓等加強檢視他們的商業行為和安全標準。南韓官員對線上平台銷售的商品進行每週抽檢。

在最近的檢測中，Shein、Temu和全球速賣通總計144件產品受檢，結果3家公司的多件產品都不符合法定標準。

Shein銷售的鞋子被發現含有大量鄰苯二甲酸酯（phthalates），其中一雙受檢鞋，含量超出了法定限量229倍。鄰苯二甲酸酯是一種能讓塑膠更柔韌的塑化劑。

Shein銷售的兩瓶指甲油被發現含有二氧陸圜（dioxane），含量超過允許限度的3.6倍，甲醇濃度則超過可接受水準的1.4倍。二氧陸圜可能致癌，導致肝中毒。

Shein告訴法新社，他們「與國際第三方檢測機構密切合作…定期執行風險抽樣測試，以確保供應商提供的產品符合Shein的產品安全標準」。

Shein又說：「供應商必須遵守我們的控管措施和標準，在我們銷售產品的國家，供應商也須符合各國的產品安全法規。」

南韓有關當局發現Temu涼鞋鞋墊的含鉛量超過允許限量的11倍。

Temu未立即回覆法新社的置評要求。

根據南韓政府聲明，官員已要求這些產品下架。

南韓 電商

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