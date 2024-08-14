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廣達可轉債彰顯高利率環境和AI熱潮下 台灣科技公司的籌資趨勢

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果主力供應商之一廣達將發行可轉換公司債，增加台灣科技公司今年籌得的美元資金。擷自廣達官網
蘋果主力供應商之一廣達將發行可轉換公司債，增加台灣科技公司今年籌得的美元資金。擷自廣達官網

蘋果公司（Apple）在台灣的一家主力供應商發行新的可轉換公司債，將增加台灣科技公司今年籌得的美元資金，主要是可轉債大受歡迎以及AI投資的市場需求。

MacBook供應商之一廣達電腦（2382）上周五公告將發行無擔保轉換公司債，上限10億美元會用來購料。

瑞銀集團亞洲區連結股票交易部門共同主管Brian Chau說：「我們認為AI題材將為台灣企業的業務組合及資金需求帶來根本性的改變，這會是台股資本市場未來幾年的趨勢。」

全球AI熱正推動晶片製造商與科技公司的擴張計畫，導致借貸需求增加。這些公司裡有許多的總部設在亞洲。在高利率環境下，部分公司轉向可轉債，因票息低於一般債務。

彭博編纂資料顯示，台灣企業今年來發行的美元可轉債已達13億美元，超過前兩年每年募資額，今年也增發29億美元的美元股票，金額是2007年以來最高。

花旗集團亞太區連結股票服務部門主管Rob Chan說，近期的買家包括尋找AI題材的主權財富基金和多頭策略基金。

本土公司美元融資激增，也反映出規避台幣貶值風險的需求。台幣兌美元匯價今年來大跌約5%，為亞洲表現第二差的貨幣，僅次於韓元。

大陸也出現類似趨勢，科技巨擘阿里巴巴和京東5月出售以美元計價的可轉債，有一部分是為了在美國買進庫藏股。

今年募資的台灣科技業者還包括緯穎科技（6669）和環球晶（6488）。

瑞銀的Chau說，雖然最近全球AI股回落可能在短期內減緩募資速度，但在未來的12到18個月，台灣的公司可能增發更多股票。

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