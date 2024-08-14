伊朗本周會攻擊以色列嗎？要看加薩走廊停火談判進展

伊朗可能本周對以色列發動攻擊，牽動中東情勢與國際油價走勢，美國總統拜登與伊朗官員都指出，伊朗近期是否會發動攻擊，將取決於加薩走廊本周的停火協議談判進展。

哈瑪斯首腦哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月底造訪伊朗時遭殺害，伊朗怪罪以色列所為，矢言「嚴厲回應」這起事件。路透引述知情人士指出，在哈尼亞與真主黨指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遭殺害，提高更廣泛中東戰爭的風險後，伊朗近日已密集涉入和西方國家及美國之間的對話，以調整報復行動。

三名伊朗官員指出，唯有加薩走廊談成停火協議，才能讓伊朗不為了哈尼雅遇刺事件而直接報復以色列。一名伊朗資深安全官員說，若加薩走廊談判失敗，或伊朗覺得以色列在拖延時間，伊朗可能會對以色列發動直接攻擊，但消息人士並未說明伊朗會允許談判進行多久。

英國金融時報（FT）報導，拜登也表示，若談妥終結加薩走廊戰爭的協議、並確保以色列人質獲釋，他預期伊朗不會為了哈瑪斯與真主黨領袖遭殺害，對以色列發動報復攻擊。他在被問到伊朗及其代理人的攻擊、以及終結加薩走廊戰爭之間是否可能有連結時，回答「這是我的預期」。

美國、埃及及卡達計劃15日調停加薩走廊的停火協商。華府已在準備回應伊朗或其代理人本周可能攻擊以色列，但美方官員認為，伊朗似乎還不會馬上攻擊以色列，因為德黑蘭當局內部似乎還在討論，要如何回應哈瑪斯與真主黨領袖遭殺害。

美國駐土耳其大使13日證實，華府政要求盟友協助說服伊朗降低緊張情勢。三個地區政府官員形容和伊朗之間的對話，是為了避免在加薩走廊停火協商前加劇緊張。

國際油價14日盤中小漲，布蘭特原油10月期貨上揚0.6%至每桶81.20美元，西德州中級原油也漲0.7%，報每桶78.90美元，主因為美國預定14日發布的數據可能顯示，截至9日止當周的原油和汽油庫存將下滑，暗示美國需求升高。