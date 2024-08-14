報告：上季AI PC出貨量占所有PC 14％ 蘋果占六成是龍頭

市調機構Canalys的報告指出，在第2季出貨的個人電腦（PC）中，支援人工智慧（AI）效能的機種占了14%，比率較第1季的7%倍增，其中以蘋果最多，占了約六成。報告也預期，下半年AI PC出貨量將再增加。

Canalys的最新數據顯示，上季共出貨880萬台AI PC，占整體PC出貨量的14%。該公司對AI PC的定義為內含專門用於AI工作負載晶片組或區塊（例如神經處理器NPU）的桌上型電腦和筆記型電腦。這些晶片組的主要例子包括超微（AMD）的XDNA、蘋果的神經引擎（Neural Engine）、英特爾（Intel）的AI Boost及高通（Qualcomm）的 Hexagon。

Canalys首席分析師達特（Ishan Dutt）說，今年第2季為AI PC出貨量成長增添龐大動能，6月有搭載高通Snapdragon X系列晶片的Copilot+ PC產品上市。

報告指出，隨著蘋果所有Mac電腦產品線都配備具有神經引擎的M系列晶片，蘋果上季的AI PC出貨量與占有率為最高。

在Windows裝置部分，上季AI PC出貨量季增127%，全球PC出貨量龍頭聯想（Lenovo）以Yoga Slim 7x與ThinkPad T14s大舉搶攻這塊市場，使上季AI PC出貨量季增228%，占其Windows PC出貨量的約6%，惠普（HP）AI PC占Windows PC出貨量比率也達到約8%，戴爾的比率則是不到7%。

達特說，PC代工廠已享受到的AI PC一大關鍵效益，為高階產品組合出貨量增加，上季售價高於800美元的Windows PC出貨量季增9%，出貨的AI PC價格也大漲126%，AI PC的價值論點依然強勁，未來一年隨著Windows換機潮開展，這一點尤其重要。

報告指出，上季AI PC出貨量因為出貨周數與地理範圍有限，因而相對較少，但廣泛的Windows PC代工廠都已承諾採用這些產品，成為AI PC前景的好兆頭，在x86架構市場，英特爾加快出貨Core Ultra晶片組，超微6月也發表Ryzen AI 300系列處理器，7月中開始上市，下半年可取得的AI PC、以及終端用戶採用度都將大幅提高。

此外，蘋果的Apple Intelligence功能更加釐清Mac的AI用途，Apple Intelligence上線後將與多數現有的Mac電腦相容，幫助蘋果迅速擴大其用戶的AI體驗。