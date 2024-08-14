工業富聯獲花旗GB200大陸產業鏈首選標的 早盤股價大漲

工業富聯周三早盤股價大漲，花旗在中國A股的輝達GB200伺服器產業鏈中，仍將工業富聯列為首選。

花旗認為，工業富聯2025年人工智慧（AI）獲利組合最高，風險回報也最佳，看好隨著輝達（NVIDIA）Blackwell晶片量產的更多正面消息傳出後，工業富聯將股票評價將會更新。

花旗分析師Karen Huang領銜的報告中指出，工業富聯第2季伺服器業務貢獻55%的營收，這表示伺服器業績成長超過70%。

工業富聯周三在中國大陸交易A股在最高大漲5.4%至人民幣21.90元，在滬深300指數成份股中表現最佳。

不過，由於花旗的模型預計GB200 NVL72售價更低，預計工業富聯AI毛利組合將會降低，因此將目標價從人民幣36元調降至35.4元；由於工業富聯第2季業績符合預期，仍維持2024-2026年淨利預測不變。