Nvidia持股的機器人新創公司公布Q2財報 盤後股價大漲17％

利用AI進行訓練的自動送貨機器人公司Serve Robotics周二公布財報。這支股票的交易料將繼續迎來大幅波動。

Serve第2季的銷售是47萬美元。根據FactSet，華爾街預期40萬美元。華爾街其實沒有一致看法，因為目前只有一位分析師追蹤該股：Ageis Capital的迪奧尼西歐（Rommel Dionisio）。他給了「買入」的評價，目標價8美元，還低於Serve周二收盤價10.37美元。這個價位讓Serve擁有4.1億美元市值。

迪奧尼西歐給的目標價一直沒追上Serve的股價漲勢。該股過去三個月間大漲210%。促成股價走高有幾個因素，最引人注目的是AI巨擘輝達（Nvidia）在7月18日披露持有10%的股份，7月19日股價即跳漲超過 180%。

軋空可能加速此一漲幅。看跌的投資人借入自己未持有的股票賣出，但當放空的股票大漲，這些人可能恐慌而急於回補空單，造成股價螺旋式上升。

根據FactSet，Serve的可交易股票大約有18%被放空，遠高於標普500指數股票平均比率2.7%。

Nvidia入股之前，Serve還公布其他利多消息，包括最近幾個月已籌得5,500萬美元，並指定加拿大汽車零件大廠麥格納（Magna International）代工生產，麥格納將為Uber Eats生產2,000台Serve機器人。

Serve的機器人如今在美西外送食物和其他商品，人行道上最高行進速度約每小時6英里，差不多是人類的慢跑速度。

目前，Serve的機器人隊伍還只有五台左右，由Serve為合作夥伴如7-Eleven操作。該公司周二透露，計劃2025年第1季末為Uber Eats部署250台機器人，年底前2,000台全都部署完。這份合約的年收益應該在 6,000萬到8,000萬美元間。Serve不會出售這些機器人，它將代Uber操作。

Serve股價在財報發布後不久的盤後交易一路走高，大漲16.68%，報每股12.10美元。投資人可以預期周三股價將大幅波動。然而何去何從很難說。股價在周二常規交易時段重挫7.5%。