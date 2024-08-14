越股利多匯聚 為中長期投資人提供買入機會

越南股市上周受到全球資產市場重大動盪的影響，胡志明指數單周下跌1%，然隨後幾個交易日全球股市平靜下來，幫助越南市場強勁復甦。

根據統計，過去一年內胡志明指數鮮少跌破年線，過去一年只發生過二次，其餘大多支撐於年線之上，顯示越南股市確實多頭盤堅。縱使指數跌破後也可見到急彈走勢，統計後一月反彈約有1-2%，而後一季反彈幅度加大甚至見到1成以上漲幅，顯見年線不但是重要均線支撐，也是越股甜蜜好買點浮現的多頭訊號。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越股雖然受到美股影響，但本波表現相對穩定，加上統計第2季財報獲利年成長已達15%，全年兩成獲利正成長無虞，成長動力將繼續來自金融股。

展望越股五大利多：第一，重要總體經濟指標連續4個月呈現正面回升跡象。其次，大型股本益相較5年平均值低了25%，從評價面分析，預計優質大型成長股將具表現機會，進而拉動指數表現。

第三，市場預期聯準會今年9月將首次降息、美元指數可望隨之回落。第四，隨著新一代領導階層的出現，預計政治局勢將進一步穩定。第五，將確定證券市場取消｢交易資金先行到位（Pre-funding）機制｣，此將成為富時指數2025年將越南升級為新興市場國家的關鍵改革。

越南政府亦決心不斷推出政策支持經濟，政府官網近期公告，越南將設立一個國家層級的委員會，督導半導體產業發展，由總理范明正擔任委員會主席，將進行研究並提出措施，以促進越南晶片產業的發展。

此外，因為2024-2025年是五年計畫的最後兩年，中央政府要求央行和相關部會出台旨在促進經濟成長的貨幣和財政政策，積極的政策推動有望保持經濟維持高速成長。