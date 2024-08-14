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美政府打贏反托辣斯官司後 下一步考慮推動分拆Google

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
無論採取何種手段，美國政府可能會尋求禁止Google簽署排他性合約，這也正是向Google 提告的核心。路透
無論採取何種手段，美國政府可能會尋求禁止Google簽署排他性合約，這也正是向Google 提告的核心。路透

彭博引述知情人士報導，法院在具有里程碑意義的裁決認定Google壟斷線上搜尋市場後，美國司法部如今考慮予以分拆，其中一個做法是Android 作業系統和Google的網絡瀏覽器Chrome兩部門分家。

Alphabet周二盤後股價一度下跌2.5%。

若真是如此，這將是美國政府20年前推動微軟分家未果後，首度以非法壟斷為由設法分拆一家公司。知情人士透露，較不嚴厲的選項有：迫使Google 和競爭對手分享更多數據，並採取措施防止Google 在人工智慧（AI）產品領域獲得不公平優勢。

無論採取何種手段，美國政府可能會尋求禁止Google簽署排他性合約，這也正是向Google 提出告訴的核心。知情人士向彭博透露，如果司法部推動分拆計畫，最有可能分析的部門是Android 作業系統和Google的網絡瀏覽器Chrome。

其中一位知情人士透露，官方也考慮強制Google出售AdWords這個銷售文字廣告的平台。

司法 情人 美國

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