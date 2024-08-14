快訊

中元普渡禁忌曝！「10大供品」拜完衰整年 1類食物恐惹好兄弟釀財運下滑

富商尪被判刑14年未探視 安以軒被認為「大動作切割」友人曝真實原因

爆黑料遭木可喊告 葉智光、立鼎今早搶先一步告誹謗

挪威主權基金上半年減持Meta、諾和諾德、ASML

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
挪威主權財富基金今年上半年調低了艾司摩爾（ASML）投資部位。 路透
挪威主權財富基金今年上半年調低了艾司摩爾（ASML）投資部位。 路透

挪威的1.7兆美元主權財富基金，在今年上半年減少對臉書母公司Meta Platforms、藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）、晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）的持股。這幾檔股票都是該基金投資組合中的前十大投資標的。

挪威主權基金周二（13日）發布更新後的投資報告顯示，截至今年6月底，對Meta投資的持股占比，由去年底的1.22%減至1.18%，現在價值約151億美元；投資諾和諾德的占比，由1.87%降為1.75%；艾司摩爾由2.61%調節至2.54%。基金股票投資前三大是：蘋果、微軟、輝達。

挪威主權基金以往的傳統是一年更新一次投資組合報告，現在開始改為出版兩次報告。挪威以石油、天然氣營收在990年代成立主權財富基金，進行海外投資。投資所依據的架構是由國會交下來，大部分的追蹤主要的指數。基金今（14）日預定要公布上半年財報。

根據基金最新的投資報告，目前投資全球超過8,800家公司，總投資的72%是投資股票，26%投資於固定收益。

基金投資的三大能源公司：埃克森美孚、殼牌、英國石油，今年上半都被加碼投資。同期間削減了特斯拉、福斯汽車的投資部位。

挪威主權基金一向在氣候變遷、董事會性別多元、執行長薪酬等方面，致力發揮正向影響力。2021年開始，會在年度股東會前，就重大議案發表投票意向。去年起自己也會提出議案。例如，今年特斯拉執行長馬斯克的薪酬案，挪威主權基金就說明了將投反對票與反對理由。另外，也不同意埃克森美孚的Joseph Hooley董事任命。

挪威 特斯拉 財富

延伸閱讀

經濟日報社論／馬斯克蹭川普：企業家在選舉的角色

Dacia Sandero稱霸歐洲車市 特斯拉Model Y銷量慘遭滑鐵盧！

AI泡沫了嗎？ 專家：AI投資有機會產生現金流

影／特斯拉牌照被吊扣回不了家 網購假車牌遭新莊警逮捕

相關新聞

PPI利多 美股道指、那指漲逾400點 史指距歷史高點不到5%

在本周兩份重要通膨報告的第一份發布後，美股上漲，逼近上個月的歷史最高水平。

美政府打贏反托辣斯官司後 下一步考慮推動分拆Google

彭博引述知情人士報導，法院在具有里程碑意義的裁決認定Google壟斷線上搜尋市場後，美國司法部如今考慮予以分拆，其中一個...

華爾街大空頭：美股幾無「熊」跡 標普500指數區間波動也難漲高

7月曾準確預測到美股近期跌勢的摩根士丹利策略師威爾森（Mike Wilson）表示，季節性因素不利和經濟成長前景不明可能...

亞特蘭大聯準銀行總裁：年底前可能降息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克重申，他自己將準備好「在今年年底前」降息，但在支持降息之前希望看到「更多一點數據」。波斯提克...

虧損的英特爾賣掉安謀持股籌得近1.5億美元 但上季股權投資賠了

正削減人員和開支以扭轉業務頹勢的英特爾（Intel）在第2季賣出安謀（Arm Holdings）持股。

美元隨美債殖利率走低 日圓成地緣政治避險貨幣

美元對主要貨幣周二普遍下跌，美國公債殖利率在生產者物價增幅低於預期後走低，市場如今焦點轉向足以左右聯準會（Fed）聯儲降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。