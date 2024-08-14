挪威主權基金上半年減持Meta、諾和諾德、ASML

挪威的1.7兆美元主權財富基金，在今年上半年減少對臉書母公司Meta Platforms、藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）、晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）的持股。這幾檔股票都是該基金投資組合中的前十大投資標的。

挪威主權基金周二（13日）發布更新後的投資報告顯示，截至今年6月底，對Meta投資的持股占比，由去年底的1.22%減至1.18%，現在價值約151億美元；投資諾和諾德的占比，由1.87%降為1.75%；艾司摩爾由2.61%調節至2.54%。基金股票投資前三大是：蘋果、微軟、輝達。

挪威主權基金以往的傳統是一年更新一次投資組合報告，現在開始改為出版兩次報告。挪威以石油、天然氣營收在990年代成立主權財富基金，進行海外投資。投資所依據的架構是由國會交下來，大部分的追蹤主要的指數。基金今（14）日預定要公布上半年財報。

根據基金最新的投資報告，目前投資全球超過8,800家公司，總投資的72%是投資股票，26%投資於固定收益。

基金投資的三大能源公司：埃克森美孚、殼牌、英國石油，今年上半都被加碼投資。同期間削減了特斯拉、福斯汽車的投資部位。

挪威主權基金一向在氣候變遷、董事會性別多元、執行長薪酬等方面，致力發揮正向影響力。2021年開始，會在年度股東會前，就重大議案發表投票意向。去年起自己也會提出議案。例如，今年特斯拉執行長馬斯克的薪酬案，挪威主權基金就說明了將投反對票與反對理由。另外，也不同意埃克森美孚的Joseph Hooley董事任命。