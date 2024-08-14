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Google發表AI加持的Pixel 9手機和折疊機 挑戰蘋果

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
9 Pro Fold的高檔折疊機型，起售價1,799美元，9月4日上市。美聯社
9 Pro Fold的高檔折疊機型，起售價1,799美元，9月4日上市。美聯社

Alphabet旗下Google發表升級版智慧手機、手表和耳機，與蘋果和三星電子競爭，並提供人工智慧（AI）功能。

Google宣稱，比蘋果最新產品提前幾周發布的產品，是體驗他們最新AI技術的最佳方式。硬體外觀上也有變化，谷歌摒棄了多年來Pixel手機使用的圓弧機身。

新產品包括Pixel 9、9 Pro和9 Pro XL手機，以及一款名為9 Pro Fold的高檔摺疊機型。此外，Google還發表了兩種尺寸的Pixel Watch 3和Pixel Buds Pro 2。

這些手機將採用升級版Google 助理，配備該公司的Gemini生成式AI，能夠回答更複雜的問題，例如在看到食材照片後提供烹飪食譜。高階Pro款式將提供多種尺寸選擇，包括6.3英吋版本、6.8英吋版本和打開是8英吋螢幕的可折疊版本。

標準版Pixel 9起價799美元，將於8月22日上市。售價分別為999美元和1,099美元的Pro版本則配備更好的相機和更高階材質。該公司表示，Pixel 9手機的耐用度是前一代的兩倍。可折疊版也採用了新的設計，打開時形狀更為方正。起售價1,799美元，9月4日上市。

新產品包括Pixel 9、9 Pro和9 Pro XL手機。美聯社
新產品包括Pixel 9、9 Pro和9 Pro XL手機。美聯社

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