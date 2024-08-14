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南韓失業率意外降至2.5％…10月來最低 給央行延後轉向寬鬆添理由

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓7月經季節性因素調整的失業率降至2.5%，是去年10月以來最低。路透
南韓7月經季節性因素調整的失業率降至2.5%，是去年10月以來最低。路透

南韓失業率意外降到去年10月以來最低水準，給了南韓央行進一步推遲政策轉向寬鬆的底氣。

南韓統計部門周三公布，7月經季節性因素調整的失業率降至2.5%，低於前一個月的2.8%。彭博訪調的經濟學家先前預估失業率將小幅上升到2.9%。就業人數較去年同期增加172,000人，勞動力參與率為64.9%。

勞動市場收緊是經濟前景光明的訊號，並可能給物價帶來上行壓力。彭博經濟研究估計失業率須升至3.2%才能對通膨產生中性影響。鑒於當局愈來愈擔心房價上漲，該數據可能增加央行保持限制性貨幣政策的理由。

南韓央行下周會議料將按兵不動。許多經濟學家最近延後對央行轉向寬鬆的預期時間，預計10月最有可能。上周，前政策委員Lee Seung-heon說10月降息會很困難。

南韓 失業

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