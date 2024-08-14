「多」元策略與「動」態配置 應對市場動盪

美國掀經濟衰退疑慮，VIX恐慌指數驟升，八月以來短短幾個交易日，費城半導體指數已重摔逾一成，所幸降息預期帶動債市發揮避險抗震功能，彭博全球公債指數上漲1.9%，各大國際券商紛紛上調降息預期，年底前聯準會降息可能多達4~5碼之多。

衰退言之過早 債券最受惠降息

富蘭克林證券投顧認為，現在斷言美國正走向衰退仍言之過早。然而，經濟明顯放緩也可能導致企業獲利不如預期，尤其是評價面偏高的標的，可能在股市震盪中最受衝擊。富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克預期，美國經濟成長動能即便放緩，也仍在接近長期平均的水準，基本情境為聯準會採取漸進式降息，看好政策正常化將使債券與利率敏感型資產最為受惠。目前債券仍可提供合理的收益水準，不過須留意在市場波動下，利差可能從較窄水位攀高，因此精選持債至為重要。

抄底再耐心等等 分散投資為宜

愛德華．波克在今年第一季時即提醒，應留意AI等大型權值股之投資風險，認為這些公司在人工智慧的發展上十分重要，不過該些發展計畫需要很多年才能悉數實現，且將面臨激烈的產業競爭，因此分散投資十分重要。富蘭克林證券投顧指出，AI熱潮讓全球資金瘋狂追逐半導體科技股，以費城半導體指數為例，今年三月本益比來到近47倍的高水位，科技股本益比也高達近40倍，這些高本益比的標的可能將面臨一段時間的評價面調整，想要抄底還需再耐心等等，不過藉由分散投資、精選標的仍可找到評價面與成長性兼具的機會。

「多」元策略與「動」態配置 管控風險、掌握先機

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金採取「多」元策略，目前配置債優於股，公債與高評等債多於非投資等級債，股市則多元分散於各產業，前三大產業囊括了成長型的科技、防禦型的醫療健康與價值循環的能源股，並且靈活運用股債特性兼具的混合資產(註)策略，既可分享標的長期成長潛力，也能降低下檔風險。此外，基金採取靈活彈性的「動」態配置策略，在債券殖利率攀高之際拉高債券配置、提升收益水準，也能在市場動盪中發揮抗震功效，而隨著股市修正來臨，經理團隊正可蓄勢待發、挑選優質標的，掌握下一波市場表現機會。