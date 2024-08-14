亞特蘭大聯準銀行總裁：年底前可能降息

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克重申，他自己將準備好「在今年年底前」降息，但在支持降息之前希望看到「更多一點數據」。波斯提克也強調，希望確保聯準會（Fed）開啟寬鬆後不必改弦易轍。波斯提克今年在利率決策會議上有投票權。

波斯提克周二（13日）在亞特蘭大非裔美國金融專業人士會議上發表演講。他說，「我們想要絕對確定」，「如果我們開始降息然後又不得不再次升息，那就會非常糟糕。」

波斯提克承認，最近的通膨數據令他感到鼓舞。

先前美國發布的勞動力市場數據較預期弱，引發了市場對於聯準會在降息上是否等待太久的擔憂。美國7月就業報告顯示，招募力道明顯放緩且失業率升至近三年來的最高水準。根據期貨市場資料，投資人對9月降息0.5個百分點（2碼）的押注超過了50%。

波斯提克指出，他對失業率上升「當然感到擔憂」，但其中大部分原因是人員供應增加而非需求下滑。所以，這是「可以有的好問題」。

彭博資訊分析，波斯提克現在加入了一些聯準會官員的行列，這群官員不同程度地反對以更激進的措施應對。

緊張不安的投資人將把注意力投向下周在懷俄明州傑克森洞舉行的聯準會年會。雖然目前議程尚未公開，但市場普遍預期主席鮑爾將發表談話，並可能就9月中旬的利率會議提供更多指引。

美國最新的物價數據顯示，壓低通膨的努力繼續取得進展。美國勞工統計局周二發布的數據指出，7月生產者物價指數（PPI）升幅低於預期；在通膨壓力持續緩和的情況下，服務業成本今年以來首次下降。

7月的消費者物價指數（CPI）將在今（14）日公布，彭博訪調經濟學家預計7月的CPI年增率為3%。

美國聯準會在上月底的利率會議後，維持利率不變，但暗示他們已接近降息，鮑爾那時說，最快在9月的會議降息是適當的。