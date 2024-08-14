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原油中止五連漲 銅價反彈之勢也受阻、黃金走勢波盪

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價和銅價周二反彈受阻，國際能源署警告全球石油市場可能供大於求，中國大陸銅需求前景令人擔憂，都給市場帶來壓力。黃金價格周二走勢上下波動，當天公布美國生產者物價指數低於預期，投資人目光投向周三的美國CPI數據。以下是整理自彭博的商品行情：

油價止步五連漲

西德州中級原油（WTI）下跌2.1%，收在每桶略高於78美元，交易員趁中東衝突的空檔獲利了結。

美國認為伊朗襲擊以色列的可能性升高，最快可能會在本周發生。

國際能源總署（IEA）報告指出，如果OPEC+推進增加供應的計畫，下季全球石油市場勢將從供不應求轉向供過於求。

WTI 9月原油期貨下跌2.1%，結算價報每桶78.35美元；布蘭特原油10月原油期貨下跌2%，結算價報每桶80.69美元。

銅價回升勢頭遇阻

倫敦金屬交易所(LME)銅期貨一度下跌1.5%至近五個月低點，此前三個交易日上漲。

中國大陸通常是重要的銅淨進口國，但近月來國內消費疲軟驅動出口量創下新高。本周公布的數據顯示來自中國的銅占7月LME庫存流入的較大比重。

LME銅期貨下跌0.8%，收在每噸8958.5美元。

黃金價格走勢震盪

黃金價格周二在漲跌之間震盪，當天公布的美國生產者價格指數低於預期，或許有助於增強聯準會（Fed）降息的理由。

ING Bank NV的大宗商品策略師Ewa Manthey表示，黃金市場的焦點仍然是Fed潛在降息的幅度和時機，到今年年底之前，11月的美國總統大

選還有Fed降息將繼續為黃金提供上行動力。

Stonex Financial Ltd.分析師Rhona O'Connell稱，從長線來看，利多的因素仍然壓倒阻力。

美東時間下午3:30，黃金現貨下跌0.3%，報每英兩2465.36美元。

美國 金價 黃金

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