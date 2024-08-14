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虧損的英特爾賣掉安謀持股籌得近1.5億美元 但上季股權投資賠了

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
。圖為英特爾執行長基辛格6月來台參加COMPUTEX論壇。路透
。圖為英特爾執行長基辛格6月來台參加COMPUTEX論壇。路透

正削減人員和開支以扭轉業務頹勢的英特爾（Intel）在第2季賣出安謀（Arm Holdings）持股。

英特爾周二提交監管文件揭露，三個月前持有的118萬股安謀已經出清。安謀在這段期間的平均股價是124.34美元，此次售股為英特爾籌到大約1.47億美元的資金。

英特爾努力要在曾占有主導地位的晶片產業重新站穩腳步。本月初繳出56年來最差財報，導致股價下跌近三分之一。該公司正裁減15,000個職位、減少其他支出，並暫停派息，以重回正軌。

雖然出售安謀可能為英特爾帶來業外收益，但這段期間的股權投資仍寫下1.2億美元的淨虧損。

英特爾謝絕置評。

將晶片設計和藍圖授權給包括英特爾在內半導體業者的安謀在去年上市，是2023年最大規模IPO案，日本軟體銀行擁有多數股權。

半導體 安謀 職位

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