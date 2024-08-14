美元隨美債殖利率走低 日圓成地緣政治避險貨幣
美元對主要貨幣周二普遍下跌，美國公債殖利率在生產者物價增幅低於預期後走低，市場如今焦點轉向足以左右聯準會（Fed）聯儲降息前景的美國通膨數據。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.6%至 102.559。日圓兌美元升值0.4%至146.65，受殖利率下跌並顧慮中東局勢的影響。
美國10年期公債殖利率下跌5個基點至3.85%。
「今天公布的 PPI 對市場來說無疑是一個利多消息，」Monex USA 交易副總監 Helen Given 說。「交易者將此視為明天CPI的前奏，在上個月的數據顯示物價實際下降後，市場一直在為明天的CPI做準備，因為它可能是一個引發波動的事件。」
政府消息人士周二告訴路透，日本國會計劃於8月23日召開特別會議，討論央行上個月的升息決定。日圓自7月中旬以來已升值約8%。
歐元兌美元升值0.61%，報1.0999美元。英鎊兌美元上漲0.8%至一周高點1.2869。英國失業率意外下降釋放經濟走強信號，使得英國央行政策轉向降息變得更加複雜。
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