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看好AI的抄底買家助Nvidia絕地反攻 市值4天猛增逾4,200億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達（Nvidia）的市值四天內猛增4,200多億美元。路透
輝達（Nvidia）的市值四天內猛增4,200多億美元。路透

過去六周對輝達（Nvidia）股東而言備受煎熬。先是歷史性的大跌讓該公司市值遭遇創紀錄的損失，接著是連四天令人胃絞痛的波動。不過，現有跡象顯示，最糟糕的日子可能已經過去了。

這家晶片製造商的股價周二勁揚6.53%到116.14美元，過去四個交易日共飆升17%，市值增加將近4,240億美元。該股反彈也推動美股大盤走高，因Nvidia為同期標普500指數的漲幅貢獻大約22%，是任何其它個股的兩倍。

Spear Invest創辦人兼投資長Ivana Delevska說：「Nvidia這個財報季從超大規模資料中心獲得許多利多消息，但利差交易的影響太大，所以這變得無關緊要。現在技術面壓力減弱，回歸基本面敘事，這就是我們看到這次飆升的原因。」

Nvidia上漲讓那些押注該股進一步走低的期權交易員措手不及。彭博匯總的數據顯示，該股未來60天下跌10%的保護成本相對於押注其上漲10%的合約，接近2023年5月以來最高水準。

當然，這支在15個月裡狂飆逾1,000%後迅速回吐四分之一漲幅的股票反彈17%，並不能消除引發最近拋售的所有憂慮。投資者仍然擔心美國經濟的健康狀況，並害怕科技公司未來幾年投入數千億美元開發人工智慧（AI）有可能幾乎一無所獲。

但就目前而言，這輪拋售吸引了大批抄底買家。從避險基金到散戶都看好AI的長期發展軌跡，可能在Nvidia本月底發布預料堅挺的財報前建倉。Nvidia股價較6月18日創下的峰值仍低約14%。當日超越了微軟短暫成為全球市值最大的公司。

大盤 指數 美國

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