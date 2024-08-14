台積電ADR大漲2.8% 較台北交易溢價拉大為18.9%

台積電ADR周二大漲2.8%，收在172.34美元，較台北交易溢價拉大為18.9%。

輝達（NVIDIA）大漲6.5%的領軍之下，費城半導體指數大漲4.2%。輝達過去四個交易日裡飆漲17%，市值增加將近4,240億美元，也帶動美股大盤走高。

那斯達克綜合指數周二大漲2.4%，生產者物價低於預期，加劇對聯準會（Fed）9月降息不只1碼（0.25個百分點）的預期，也讓市場風險偏好升溫。

那斯達克綜合指數收漲 407.00 點，漲幅 2.4%，收在 17,187.61 點。標普500指數上漲 90.04 點，漲幅 1.7%，收於 5,434.43 點；道瓊工業指數大漲 408.63 點，漲幅1.04%，至 39,765.64 點。

台灣加權股價指數昨天小漲23.31點收在21,796.57點。台積電（2330）上漲0.1%收在941元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 158.03 +3.40 149.00 6.06

中華電 CHT 122.27 -0.08 122.00 0.22

台積電 TSM 1,118.45 +2.81 941.00 18.86

聯電 UMC 56.66 +2.59 54.80 3.39

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據