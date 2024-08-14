全球大宗商品跌 經濟露疲態

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

大宗商品價格這一個月來大跌，可見美國股市雖從美國經濟衰退疑慮中反彈，全球經濟確有潛在的疲態。

美國股市上周因勞動市場和製造業數據疲弱而大跌，如今已收復大部分失地，許多分析師認為，美國經濟基本面仍然穩健。

然而，大宗商品市場所呈現的全球經濟卻是另一番面貌。Invesco DB基本金屬基金過去一個月下跌超過7%，而原油7月5日到8月5日跌了14%。近日就算中東緊張局勢升級，國際油價仍漲不動。

Wolfe Research董事總經理金斯柏格在最新研究報告中說：「就商品而言，這整個資產類別正陷於賣壓」，「除了黃金之外，很難找到一個正面的布局」，「我們將這次大宗商品普遍下跌視為經濟狀態的另一道警訊」。

TD Securities全球大宗商品策略主管梅勒克表示，尤其是銅，可視為經濟可能走向的風向球。LME銅期貨已跌破每噸9,000美元，比5月20日10,889美元的高峰回落逾17%。最近一個月下跌近9%。鐵礦砂在亞洲報價跌到每噸100美元之下，六個交易日來五度下跌。

梅勒克表示，中國大陸經濟疲弱，對銅價和油價影響尤深。他也說，全球製造業數據也未「大放異彩」。他認為，銅和石油可能面臨過剩，而非有些分析師預期供應吃緊。

油價 經濟衰退 美國

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