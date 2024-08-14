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美PPI進一步降溫 通膨放緩 市場不排除9月一次降息2碼

經濟日報／ 編譯任中原林奇賢／綜合外電
美國7月服務類生產者物價指數今年首度出現下跌。 （美聯社）
美國7月服務類生產者物價指數今年首度出現下跌。 （美聯社）

美國勞工部13日公布，7月生產者物價指數（PPI）升幅進一步降溫，而且服務類PPI今年首度出現下跌。由於通膨降溫的趨勢並未生變，因此PPI並不會影響聯準會（Fed）9月的降息路徑。

7月整體PPI比6月上升0.1%，低於預估及6月時的0.2%月升幅；比去年同期上升2.2%，低於預估的2.3%，更遠低於6月時的2.6%年升幅，主因石油及原料商品價格下跌。其中服務類PPI比6月下降0.2%，主因機械與汽車批發商降低獲利率以促銷產品；但產品類價格上升0.6%，是2月以來最大升幅，主因汽油價格回升。

美國PPI走勢 圖／經濟日報提供
美國PPI走勢 圖／經濟日報提供

扣除能源及食品後的核心PPI與6月持平，低於預估的0.2%，及6月時的0.3%（原先公布的升幅為0.4%）；比去年同期上升2.4%，低於預估的2.6%，及6月時的3.0%升幅。

但扣除能源、食品及貿易項目之後的雙核心PPI卻明顯上升，比6月上升0.3%，高於預估的0.2%，及6月時的0.1%升幅（原先公布的數據為持平），且是三個月來最大升幅；比去年同期上升3.3%，升幅高於6月時的3.1%，這也顯示扣除這些變動幅度較大的項目後，通膨壓力不降反升。

PPI之中一些與個人消費支出（PCE）平減指數有關的項目，價格也大致維持低調；其中醫療費用及機票價格下跌，但投資組合管理費用大漲2.3%。

由於美國7月就業數據偏弱，使Fed擔憂勞動市場走軟，因此經濟學者及金融市場人士都賭Fed將於9月、11月及12月將至少各降息1碼，不排除9月一次降息2碼。

紐約聯邦準備銀行12日公布的調查結果顯示，美國消費者對未來一年的通膨率預期為3%、對未來五年的通膨預估維持在2.8%，但對未來三年的通膨預期，比6月調查下降0.6個百分點至2.3%，寫2013年6月開始調查以來最低。

另一方面，日本銀行（央行）同日公布，日本7月PPI較去年同期上升3%，低於市場預期的3.1%，但已是連續第六個月增幅擴大，因公用事業補貼政策結束，推升能源成本。PPI月升0.3%，則符合市場預期。

報告顯示，以日圓計價的進口原物料價格上漲10.8%，反映日圓貶值對通膨的影響。

Fed 美國 通膨

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