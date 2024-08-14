蝦皮母公司Q2賺錢了

電商蝦皮母公司冬海集團（Sea）經歷前三季的虧損後，上季轉虧為盈，財報成績優於預期。而美國修繕零售業者家得寶（Home Depot）財報雖也報喜，但該公司對下半年較為悲觀，調降年度同店銷售的展望。

冬海13日公布，第2季淨利約為8,000萬美元，終止已連三季的虧損，營收也攀升23%至38億美元，雙雙超越分析師預期。該集團持續吸引東南亞買家，如今預測今年網站成交金額（GMV）增幅將在「24%~26%」，有助達成連兩年獲利的目標。

冬海的電商部門蝦皮努力抵禦競爭之際，財報結果緩和對蝦皮前景的憂慮。投資人也密切關注蝦皮調高成交手續費，能否提高利潤，又不損及領先地位。蝦皮對手包括字節跳動的TikTok、阿里巴巴的Lazada。而希音（Shein）與拚多多的Temu，最近也開始鎖定約有6.75億人口的東南亞市場。

蝦皮展現主導地位，今年初向許多核心市場賣家收取的手續費，上調約三分之一。漲價使得蝦皮手續費遠高於同業，顯示此電商平台受惠於廣大的用戶基礎、及完備的送貨服務，對自身地位感到安心。

至於家得寶，同日警告下半年銷售將不如預期，估計全年同店銷售將年減3%~4%，遜於先前預估的年減1%。

財務長麥克菲爾受訪時表示，家得寶從2023年中開始面對消費者的「延遲心態」。高利率導致民眾延後買賣房屋、借款裝修。專業人士並告訴該公司，首次發現客戶不只因高借貸成本而延遲工事，也因為覺得經濟浮現更多不確定性。

家得寶上季財報優於市場預期，營收為431.8億美元、每股盈餘為4.6美元。但同店銷售減少3.3%，為連續第七季下滑。

各界高度注意美國消費者狀況，並試圖預測經濟前景與衰退機率之際，家得寶揭開零售業財報季的序幕。儘管通膨趨緩，但食品、能源、住房費用仍高，讓民眾備感挫折，這也成了今年總統大選的重要話題之一。零售巨擘沃爾瑪（Walmart）預定15日發表財報，Target和百思買（Best Buy）也將在未來幾周內公布業績。