聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮母公司Q2賺錢了

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
電商蝦皮母公司冬海集團經歷前三季的虧損後，上季轉虧為盈，財報成績優於預期。 （路透）
電商蝦皮母公司冬海集團經歷前三季的虧損後，上季轉虧為盈，財報成績優於預期。 （路透）

電商蝦皮母公司冬海集團（Sea）經歷前三季的虧損後，上季轉虧為盈，財報成績優於預期。而美國修繕零售業者家得寶（Home Depot）財報雖也報喜，但該公司對下半年較為悲觀，調降年度同店銷售的展望。

冬海13日公布，第2季淨利約為8,000萬美元，終止已連三季的虧損，營收也攀升23%至38億美元，雙雙超越分析師預期。該集團持續吸引東南亞買家，如今預測今年網站成交金額（GMV）增幅將在「24%~26%」，有助達成連兩年獲利的目標。

冬海的電商部門蝦皮努力抵禦競爭之際，財報結果緩和對蝦皮前景的憂慮。投資人也密切關注蝦皮調高成交手續費，能否提高利潤，又不損及領先地位。蝦皮對手包括字節跳動的TikTok、阿里巴巴的Lazada。而希音（Shein）與拚多多的Temu，最近也開始鎖定約有6.75億人口的東南亞市場。

蝦皮展現主導地位，今年初向許多核心市場賣家收取的手續費，上調約三分之一。漲價使得蝦皮手續費遠高於同業，顯示此電商平台受惠於廣大的用戶基礎、及完備的送貨服務，對自身地位感到安心。

至於家得寶，同日警告下半年銷售將不如預期，估計全年同店銷售將年減3%~4%，遜於先前預估的年減1%。

財務長麥克菲爾受訪時表示，家得寶從2023年中開始面對消費者的「延遲心態」。高利率導致民眾延後買賣房屋、借款裝修。專業人士並告訴該公司，首次發現客戶不只因高借貸成本而延遲工事，也因為覺得經濟浮現更多不確定性。

家得寶上季財報優於市場預期，營收為431.8億美元、每股盈餘為4.6美元。但同店銷售減少3.3%，為連續第七季下滑。

各界高度注意美國消費者狀況，並試圖預測經濟前景與衰退機率之際，家得寶揭開零售業財報季的序幕。儘管通膨趨緩，但食品、能源、住房費用仍高，讓民眾備感挫折，這也成了今年總統大選的重要話題之一。零售巨擘沃爾瑪（Walmart）預定15日發表財報，Target和百思買（Best Buy）也將在未來幾周內公布業績。

美國 蝦皮 電商

延伸閱讀

淘寶99元人民幣「台灣免運」讓蝦皮「下課」？一文看中國電商攻勢

大賺478萬...蝦皮賣破解版Switch 電玩工作站老闆遭訴

北市抽驗電商生鮮食品 蝦皮、PChome等6件不合格

賣家網路販售「電動遮牌器」煽動多名車主購買遭檢方起訴

相關新聞

美PPI進一步降溫 通膨放緩 市場不排除9月一次降息2碼

美國勞工部13日公布，7月生產者物價指數（PPI）升幅進一步降溫，而且服務類PPI今年首度出現下跌。由於通膨降溫的趨勢並...

蝦皮母公司Q2賺錢了

電商蝦皮母公司冬海集團（Sea）經歷前三季的虧損後，上季轉虧為盈，財報成績優於預期。而美國修繕零售業者家得寶（Home ...

亞洲防疫概念股 買盤湧現

新冠疫情上月來再次出現升溫跡象，刺激亞洲防疫概念股買盤湧現。但分析師也提醒，這波漲勢可能只是曇花一現，畢竟這波疫情要再度...

全球大宗商品跌 經濟露疲態

大宗商品價格這一個月來大跌，可見美國股市雖從美國經濟衰退疑慮中反彈，全球經濟確有潛在的疲態。

全球投資人 資金轉進債市、現金避險

美銀最新調查顯示，儘管歷經了上周的股災，基金經理人對美國大型科技股和經濟將軟著陸仍有信心，但許多人已把資金轉進債市和現金...

三星最大工會擬再罷工4天 為薪資獎金向資方施壓

韓國三星電子國內最大工會今天表示，在7月與管理層談判破裂後，將於本月15日起舉行為期4天的罷工，在提高薪資和獎金方面對公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。