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PPI增幅低預期！美早盤股債齊揚 輝達衝高2%為美銀反彈首選股

PPI增幅低預期！美早盤股債齊揚 輝達衝高2%為美銀反彈首選股

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
13日早盤美國股債雙漲，四大指數齊步走升。路透
13日早盤美國股債雙漲，四大指數齊步走升。路透

美國生產者物價指數（PPI）的增幅低於預期，強化聯準會（Fed）將在9月降息的預期，美國13日早盤股債雙漲，四大指數齊步走升。

道瓊工業指數早盤漲0.5%或200點，標普500指數漲0.8%，那斯達克綜合指數漲1%，費城半導體指數漲1%。台積電ADR跌0.6%。

輝達（Nvidia）衝高2%。美國銀行分析師艾亞（Vivek Arya）指出，輝達是美銀的「反彈」首選股之一，預料半導體股將在年底攻高。他估計博通（Broadcom）和科磊（KLA）也會是反彈受惠者。

不過花旗策略師認為，儘管先前美國科技股出現賣壓，但投資人的多頭部位仍處於高檔，此一類股依舊蒙受「巨大壓力」。以孟特古（Chris Montagu）為首的團隊說，追蹤那斯達克100指數的期貨多倉，價值仍達約225億美元。

美國7月PPI月增0.1%，漲幅低於經濟學家估計的0.2%，對Fed政策利率較敏感的短債殖利率帶頭下跌，美債殖利率全線走低；債券殖利率和價格呈反向走勢。

BMO資本市場公司的林金（Ian Lyngen）說：「這份數據中沒有任何內容顯示，Fed將對下個月降息有所猶豫。儘管如此，明（14）日的消費者通膨數據，對近期政策預期更有關聯」。14日美國將發布消費者物價指數（CPI）

星巴克早盤暴衝20%。該公司盤前宣布，延攬連鎖餐廳Chipotle執行長尼可（Brian Niccol）任新執行長，9月9日走馬上任。

Fed 指數 美國

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