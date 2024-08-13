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美7月PPI升幅普遍低於預估 9月Fed降息路徑不受影響
美國勞工部13日公布，7月生產者物價指數（PPI）升幅進一步降溫，而且服務類PPI今年首度出現下跌。由於通膨降溫的趨勢並未生變，因此PPI並不會影響聯準會（Fed）9月的降息路徑。
美股期指應聲上揚，美債殖利率走低。
7月整體PPI比6月上升0.1%，低於預估及6月時的0.2%月升幅；比去年同期上升2.2%，低於預估的2.3%，更遠低於6月時的2.6%年升幅，主因石油及原料商品價格下跌。其中服務類PPI比6月下降0.2%，主因機械與汽車批發商降低獲利率以促銷產品；但產品類價格上升0.6%，是2月以來最大升幅，主因汽油價格回升。
扣除能源及食品後的核心PPI與6月持平，低於預估的0.2%，及6月時的0.3%（原先公布的升幅為0.4%）；比去年同期上升2.4%，低於預估的2.6%，及6月時的3.0%升幅。
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