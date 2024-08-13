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台美印尼罕見合辦半導體會議 學者：美國戰略布局

中央社／ 泗水13日專電
美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）電機、電腦與能源工程學院教授于洪濱（Hongbin Yu）在「半導體永續發展」國際會議上介紹美國半導體產業及亞利桑那州立大學與半導體產業有關的學程。中央社
美國亞利桑那州立大學（Arizona State University）電機、電腦與能源工程學院教授于洪濱（Hongbin Yu）在「半導體永續發展」國際會議上介紹美國半導體產業及亞利桑那州立大學與半導體產業有關的學程。中央社

台灣、美國印尼今天合辦「半導體永續發展」會議，這是3國首次就半導體領域在印尼合辦學術會議，各方派學者和產業界人士參與，美、台則有官員出席，相當罕見。學者認為，這是美國全球戰略佈局的一環。

今天在泗水（Surabaya）登場的「半導體永續發展」國際會議，是首次由台灣、美國和印尼針對半導體產業生態系舉辦學術會議，由3國學者和數名美國和台灣企業代表參與。

駐印尼代表陳忠和美國駐泗水領事館總領事葛林（Chris Green）出席致詞，駐印尼代表處和美國大使館皆派外交人員全程參與。

主辦方之一、泗水理工學院（Sepuluh NopemberInstitute of Technology）教授瓦瑪（IDAAWarmadewanthi）透露，這場會議起初僅由台灣和印尼共同舉辦，後來美方表示希望加入，才促成了3方合作，可謂「非常罕見且難得」的一場國際會議。

瓦瑪告訴中央社：「這場會議籌備時間只有3週，在短時間內就聚集來自印尼、美國和台灣的學者，真的很不容易，也非常難得，實屬罕見。」並補充，這是泗水理工學院首次舉行台、美、印尼3國合辦的活動。

台灣科技大學也是主辦單位之一，副校長劉志成說，這次由美方主動決定探討半導體議題，讓他感覺到地緣政治的變化及半導體在世界上扮演更為關鍵的角色。

他表示，很高興台灣的半導體產業被世界看到，希望台灣在與印尼既有的合作基礎上，讓印尼進入全球供應鏈，並扮演積極角色。

他告訴中央社：「明顯感覺到（美方正進行）去風險，要讓半導體供應鏈更多樣及更有韌性。」

印尼智庫哈比比中心（Habibie Center）研究員古逸衡（Patrick Kurniawan）分析指出，這場會議顯現美國正持續支持印尼等東南亞國家的半導體產業發展，「並藉此減少對台灣的依賴，及增加全球供應鏈的韌性以應對地緣政治風險」。

古逸衡表示，美國相當重視半導體產業，並積極透過各項措施以維持在全球半導體供應鏈中的主導地位，背後動機是為了對抗中國技術崛起。

他向中央社說：「台灣作為美國的重要盟友，在這條供應鏈中也扮演著戰略角色，因此與台灣保持緊密關係仍是美國的首要任務，而這也是彼此互利。」並解釋說，台灣在國防安全上也依賴美國，而美國則在半導體生產上依賴台灣。

印尼政治分析家翁淨勝（Johannes Nugroho）也提出類似看法。他說，印尼需減少依賴中國，而美國也樂見印尼減少依賴中國，並補充，印尼正經歷去工業化，如低技術的製造業如紡織業等，因此希望發展高科技產業，如半導體和製藥業等。

他向中央社指出，台灣在半導體方面擁有專業知識和經驗，因此他樂見台、美、印尼3國加強接觸，並說：「印尼、台灣和美國3方加強接觸及互動，絕對是邁向正確道路的一步。」

出席會議的國科會駐澳大利亞代表處科技組長林赫表示，半導體是台灣強項，印尼也希望在這個產業有些進展。他指出，期待台灣與理念相近的國家，加上美國一起串連，建立起一個半導體的供應鏈，成為一個體系，這將有利於提升台灣國際地位及半導體發展。

另外，出席會議的業界人士則建議台灣企業在印尼培養積體電路設計人才。

顯示卡廠撼訊科技總經理陳劍威說，「比起投資晶圓製造，印尼更適合作為積體電路設計中心」。他解釋，比起印度因已有多個大廠而互搶人才，若能在印尼好好培育積體電路設計人才，或開設相關課程，將有很大發展空間。

泗水理工學院國際合作處資深經理伊爾凡（AstriaNur Irfansyah）說，台灣在全球半導體產業扮演重要角色，美國也積極協助印尼發展科技產業。他指出，台灣、印尼和美國各有所求，台灣要技術，美國需要更多元的供應鏈，而印尼則可提供人才，他希望彼此合作以達到各自的目標。

半導體 印尼 美國

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