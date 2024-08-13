電動車火災引恐慌 南韓政府建議車廠公開電池資訊

韓國日前發生電動車電池爆炸導致大樓火災事件，引發民眾恐慌；韓國政府今天開會決定建議各車廠主動公開旗下電動車電池資訊。

韓國政府今天召集各相關部會次長商討電動車電池安全相關疑慮，決定建議各車廠主動公開在韓國販售的所有電動車使用電池生產廠廠商等資訊，並提供消費者免費特別檢查服務。

電動車電池作為主要零件之一，在韓國通常被視為商業機密，車廠不會輕易公開相關資訊，但在8月1日仁川青羅國際城一處公寓地下停車場發生電動車爆炸事件後，電池安全性及資訊透明性成為社會關注議題之一。

經過調查，引發火災的電動車搭載電池，並非最初公開的電池廠牌，引起電動車主們的恐慌，要求公開車輛實際搭載電池資訊的聲浪逐漸擴大。

目前除了在韓國國內電動車市占有率超過50%的現代汽車，已經主動公開旗下13款電動車使用的電池製造商，起亞與賓士等車廠也接連跟進。

現代、起亞與賓士也都向已經銷售出去的電動車提供免費檢查服務。

據韓聯社報導，韓國國內流通販賣的電動車品牌共有14家，包括5個國產品牌與9個進口品牌。國土交通部今天起將透過汽車召回中心網站，協助公開每家製造商旗下的電動車電池情報，幫助消費者取得資訊。

除此之外，韓國政府也決定對國內一定規模以上的公寓大樓地下停車場消防設施進行緊急盤點，強化電動車充電設施安全性，建構即時防災系統等。

韓國京畿道今年6月發生一起電池廠火警，政府因此更為關注電池相關安全管理問題，其中也包括地下停車場的電動車充電裝置管理狀況，但仍未阻止8月的公寓大樓火警發生，迅速加深民眾對電動車的恐懼。

根據韓國中古車交易平台K Car統計，仁川火警發生後一週內，登錄販賣自有車平台上的電動車件數，較前一週增加了184%，引發火警的電動車型號就占了其中的10%。業界憂心，若無法成功緩解消費者的擔憂，可能讓今年以來走緩的電動車銷售狀況更加冷卻。