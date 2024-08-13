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經濟衰退憂慮浮現 投資人重返債市避險

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

由於全球投資人目前對經濟衰退的憂慮大於通膨居高，加上最近債市證明自己能夠在股市重挫時發揮避險功能，因而投資人正在累積債券部位。

英國金融時報（FT）報導，上周股市重挫之際，美國公債及其他高評級債券價格強力上揚，使殖利率一度降到一年多來低點。儘管之後股市反彈，但基金經理人表示鑒於經濟成長減緩，通膨下降，且美國聯準會（Fed）及其他各大央行在年底前將多次降息，都凸顯債券的吸引力。

投資人8月來已對美國公債及公司債基金淨投入89億美元；另外7月淨流入金額更高達574億美元，是今年元月來最高額，且是2021年中以來次高額。優質公司基金則連續第10周出現淨流入，為四年來最長。

保德信固定收入部門全球債市主管提普表示，「經濟衰退時最佳的保護工具就是美國公債。投入債券的理由非常強，尤其是就業下降」。

彭博美國公債與優質公司債指數，從7月底以來已上漲2%，而標普指數則下跌6%。連垃圾債表現都優於股市。彭博美國高殖利率債券指數上周一僅跌0.6%，跌幅比標普指數的3%小得多。

由於美國7月就業數據偏弱，市場對Fed降息幅度的預期已然驟變。目前利率期貨市場預期，Fed今年內的降息幅度略高於1個百分點（4碼），8月之前僅預期將降息3碼。

貝萊德集團全球固定收入部門投資長芮德表示，這意味投資美國公債及投資級公司債不僅更安全，且殖利率也相當高，更不用擔憂Fed會再升息。

品浩集團投資長伊瓦森表示，「公司債表現的確優於股市」；高殖利率公司債雖然還未到買進時機，但若再進一步下跌，便已到買進區。

不過一些市場人士仍擔心經濟減緩對公司債的衝擊；而且由於市場已經預先反應Fed將大幅降息的利多，因此一旦通膨高於預估，可能使降息幅度縮小，從而傷害債市。

Fed 經濟衰退 美國

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