美7月通膨數據又會引發市場「心悸」嗎？聚焦3大重點

全球金融市場歷經上周令人怵目驚心的動盪後回神，但今、明兩天又將屏息靜待美國生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）出爐，萬一最新通膨升幅比預期大、推翻市場對通膨減緩可望讓聯準會（Fed）9月啟動降息的預期，市場將再起波瀾。

但分析師普遍認為，美國本周公布的通膨數據即使稍稍攀升，也不足以觸動通膨警鈴大響，遑論讓Fed脫離下月降息的軌道，市場應無需過慮。7月通膨數據，加上周四公布的7月零售銷售以及上周初領失業救濟金人數，將給投資人和交易員更新的線索，據此判斷美國經濟成長是否停滯，通膨降溫幅度又足不足以讓Fed下月降息理直氣壯。

引發市場「心悸」的衰退疑慮已消退

一周前，美國7月非農就業新增人數低於預期，失業率意外攀升，引發經濟衰退疑慮，不僅是嚇跌全球股市的一大因素，也把市場估計Fed下月一口氣降息2碼（0.5個百分點）的機率推上85%。隨著上周經濟數據優於預期、減輕衰退疑慮，此或然率現已降到大約52.5%。美國10年期公債殖利率上周一在市場恐慌氣氛下衝上3.782%，是大約一年來最低，但今已降回3.9%左右。

麥格理資本公司全球策略主管許維茲說：「儘管餘震可能暴露弱點，我們仍把最近的波動視為相當於『心悸』，而非『心跳驟停』。最近的事件，不至於預告流動性和投資策略出現系統性的斷層。」

許維茲在回覆MarketWatch訪問的電郵寫道：「我們仍認為，市場對美國經濟減緩緊張過度。經濟減速了嗎？是的。衰退可能來了嗎？不是的。Fed（降息）慢半拍了嗎？是的。事關重大嗎？不見得，因為基本面強勁、超額的資本、立即重新評價，以及龐大的政策工具組合，可迅速逆轉部位而且造成的傷害有限。依我們之見，投資人仍置身介於無衰退與無強勁復甦之間的『朦朧地帶』，伴隨著利率降低和流動性升高。」

本周通膨數據聚焦下列三大重點：

一、生產者物價指數（PPI）

FactSet訪調經濟學家預測，周二公布的7月PPI可能比6月攀升0.2%，與6月升幅相同，使年增率達到2.3%，比6月的2.6%緩和。

剔除食物與能源的核心PPI月增率也估為0.2%，比6月的0.4%減緩，使核心PPI年增率達到2.7%，也比6月的3.0%滑落。

PPI衡量美國躉售層級的一籃貨物與勞務價格，從原物料到成品都有。這項通膨指標備受經濟學家密切關注，因為通常預示CPI走向，畢竟批發價格終會影響到消費者購物的價格。而且，PPI也可協助華爾街分析師推估Fed偏好通膨指標--個人消費支出（PCE）物價指數--可能的升幅。7月PCE數據訂於8月30日公布。Fed的目標是把通膨率壓回2%目標。

二、消費者物價指數（CPI）

美國6月CPI月增率下滑，是2020年來首見，反映汽油價格回跌。

別指望周三（14日）公布的7月CPI會連續第二個月走下坡。

華爾街訪調經濟學家預測，7月CPI可能月增0.2%、年增3.0%，相較於6月的月減0.1%和年增3.0%。剔除食物與能源的核心CPI可望月升0.2%，高於6月的0.1%；年升幅估為3.2%，則比6月的3.3%趨緩。

核心CPI估計攀升0.2%。但通膨低時，CPI月增率0.1%或0.2%很平常，所以7月標題CPI數字比6月微升，不太可能觸動市場警鈴大作。

如果正式數據果真呈現上述「核心CPI年增幅稍稍減緩，整體核心CPI（對貨幣政策重要性較弱）變動不大」的情況，市場可望對Fed下月降息展望吞下定心丸。

三、租金與房價

7月CPI報告中一大關注焦點，是租金和居住成本--近幾年來推升美國通膨的主力。住宅支出對大多數家庭而言是最大的一筆開銷。

6月居住成本增速是2021年來最慢，如果7月情況大致相同，應該是華爾街十分歡迎的好消息。

6月較廣的居住指數攀升0.3%，租金指數攀升0.2%。相形之下，過去兩年來，這些指數的月升幅一直居高不下，在0.4%與0.7%之間游走。