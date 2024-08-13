新加坡第2季成長超乎預期 上修今年經濟成長預估
在第2季經濟成長超乎預期，以及看好製造業部門逐步復甦的情況下，新加坡今天上修2024年經濟成長預估值。
法新社報導，新加坡貿易與工業部上修今年經濟成長預測，從先前預估值1%至3%提高到2%至3%。
貿工部今天發布數據顯示，新加坡4至6月的第2季經濟成長年增率2.9%，高於預估值2.7%。新加坡第1季經濟成長3%。
相較之下，新加坡去年經濟成長1.1%，2022年則為3.8%。
鑑於新加坡對國際貿易的依賴程度，該國的經濟表現往往被視為全球環境的晴雨表。
貿工部指出，主要出口市場中，美國的需求在消費減緩下有逐步趨緩之勢，而中國下半年經濟預估「將以稍慢的速度擴張」。不過，歐元區成長預估將好轉，東南亞主要經濟體也預估將微幅攀升。
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