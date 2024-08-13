快訊

雨勢擴大！安比颱風明轉中颱 中南部降雨「紅到發紫」

決裂姑丈羅時豐！侄子強調仍是家人 卻爆案外案「疑無法與他共事」

新加坡第2季成長超乎預期 上修今年經濟成長預估

中央社／ 新加坡13日綜合外電報導

在第2季經濟成長超乎預期，以及看好製造業部門逐步復甦的情況下，新加坡今天上修2024年經濟成長預估值。

法新社報導，新加坡貿易與工業部上修今年經濟成長預測，從先前預估值1%至3%提高到2%至3%。

貿工部今天發布數據顯示，新加坡4至6月的第2季經濟成長年增率2.9%，高於預估值2.7%。新加坡第1季經濟成長3%。

相較之下，新加坡去年經濟成長1.1%，2022年則為3.8%。

鑑於新加坡對國際貿易的依賴程度，該國的經濟表現往往被視為全球環境的晴雨表。

貿工部指出，主要出口市場中，美國的需求在消費減緩下有逐步趨緩之勢，而中國下半年經濟預估「將以稍慢的速度擴張」。不過，歐元區成長預估將好轉，東南亞主要經濟體也預估將微幅攀升。

新加坡 美國

延伸閱讀

酷航自韓國飛新加坡因故轉降 桃機：未影響營運

下載萬筆前東家產品資料創業自用 科技公司前總座今遭約談

酷航飛新加坡航班突改降桃園機場 機場公司：未影響機場營運

了凡油雞、豆府「香料農藥超標」！2間業者回應了

相關新聞

中東緊張 油價衝80美元

美國媒體Axios和以色列媒體耶路撒冷郵報11日引述兩名知情人士報導，以國情報圈最新評估，伊朗很可能在近日甚至15日加薩...

美7月通膨數據又會引發市場「心悸」嗎？聚焦3大重點

全球金融市場歷經上周令人怵目驚心的動盪後回神，但今、明兩天又將屏息靜待美國生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CP...

馬來西亞棕櫚油業淨零 園區全綠能發電

馬來西亞棕櫚業者「柔佛種植集團」（JPG）將利用首次公開發行股票（IPO）籌得的7.35億馬元（1.56億美元），建造一座以乾淨能源發電的棕櫚油生產園區，以通過歐盟等主要市場日益嚴格的監管規定。

非洲稀土產量 全球占比將衝9%

非洲礦山的稀土產量現在是零，但再過五年，全球占比將達到近十分之一，在中國大陸主導的市場裡成為有力的新參與者。

英國海事機構：葉門附近紅海水域 商船回報聞爆炸聲

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，據一名船長回報，船隻在葉門紅海（Red Sea）港口荷台達（Hodeida...

企業主管與人資面臨新趨勢：求職者用AI幫履歷「鍍金」

企業和人才招募業者、及多項調查報告都發現，現在有一半的求職者會利用生成式人工智慧（AI）工具，幫自己「鍍金」履歷表、求職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。