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日本蔦屋宮古島店8月底關店 完全退出沖繩離島

中央社／ 東京13日綜合外電報導

不敵數位服務大環境，日本專營書籍販售及CD、DVD租借的蔦屋，將於8月31日結束沖繩縣宮古島分店。由於石垣店已在7月15日歇業，蔦屋從9月起將完全退出沖繩縣離島。

日本琉球新報報導，在日本各地經營蔦屋（TSUTAYA）的文化便利俱樂部（CultureConvenience Club株式會社，簡稱CCC）等表示，宮古島店是在2011年開始營業，近年來已不再提供租借服務，僅販售生活雜貨、文具及書籍等商品。

家住宮古島市的57歲女性說，過去蔦屋有提供租借服務時，在颱風來襲前都會前去租借影片，「我們家都受到蔦屋的照顧」；因為蔦屋店面位置很顯眼，現在要消失了，讓人感到寂寞且遺憾。

蔦屋2017年時在沖繩縣內共有18家分店，但之後陸續結束營業，截至今年8月1日止，除了宮古島店外，也就只剩下那霸市內的3家分店。

蔦屋之所以相繼退出沖繩縣，主要是受到數位服務普及，導致消費者對實體店面的出租及販售服務需求降低。

日本 沖繩 消費者

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